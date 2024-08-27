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В Японии отменили более 230 авиарейсов из-за тайфуна

В Японии отменили более 230 рейсов из-за приближения тайфуна «Шаньшань»

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NASA

В Японии отменили более 230 рейсов из-за приближения тайфуна «Шаньшань». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные мониторинговых сервисов аэропортов и авиакомпаний.

Ожидается, что утром 28 августа тайфун подойдет к островам префектуры Окинава, а к вечеру обрушится на юго-западный остров Кюсю.

Больше всего отмен авиарейсов у компании Japan Airlines. С 28 по 30 августа компания All Nippon Airways (ANA) отменит 80 рейсов.

Данные меры коснутся прежде всего аэропортов на острове Кюсю. О возможных отменах и задержках также предупреждают железнодорожные операторы.

Сейчас тайфун приближается к островам Амами (префектура Окинава) и может переместиться на северо-запад в сторону Кюсю, а также на главный японский остров Хонсю.

15 августа в Японии из-за тайфуна «Ампил» сообщили об отмене почти 500 внутренних авиационных рейсов.

22 августа синоптики рассказали, затронет ли тайфун «Шаньшан» Приморье.

Ранее в Японии закрыли аэропорт из-за пропажи ножниц.

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