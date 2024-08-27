Директора кафе на Урале, где посетителя изнасиловали шваброй, отправили в колонию

На Урале вынесли приговор директору кафе, в котором посетителя избили и изнасиловали шваброй. Об этом сообщает Свердловский областной суд.

Новоуральский городской суд признал директора кафе «Ромашка» Ивана Бугаенко виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и совершении насильственных действий сексуального характера. Ему назначили наказание в виде шести лет и трех месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Он также должен будет выплатить пострадавшему компенсацию в размере 700 тысяч рублей.

Инцидент произошел в начале октября, но в полицию пострадавший обратился лишь в середине месяца. Мужчина пришел в точку общепита, где ему нанесли травмы. После этого один из присутствовавших в заведении клиентов взял швабру и изнасиловал пострадавшего.

Ранее в Москве вооруженный мужчина ограбил и изнасиловал девушку.