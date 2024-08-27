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Тамбовчанин за деньги пытался устроить диверсию на железной дороге, но был пойман

В Тамбове задержали мужчину за попытку диверсии на железной дороге

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Алексей Никольский/РИА Новости

Жителя Тамбова подозревают в попытке диверсии на железной дороге в области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСБ по региону.

По версии правоохранителей, задание поджечь оборудование железной дороги в Тамбовской области мужчина получил от неустановленного лица, с которым вел переписку. При этом за диверсию он должен был получить денежное вознаграждение.

Перед поджогом россиянин изучил объекты, которые хотел повредить, и купил зажигательную смесь.

«Довести свой преступный умысел до конца он не смог, так как был задержан сотрудниками УФСБ», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье о приготовлении к диверсии. На данный момент проводятся все необходимые действия, которые помогут закрепить доказательную базу. Не исключается, что это не первый раз, когда россиянин пытался совершить диверсию.

Ранее гражданина Казахстана задержали в Москве по подозрению в диверсии.

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