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Издательство газеты Tagesspiegel в Берлине облили красной краской

Tagesspiegel: на здании газеты в Берлине нарисовали антисемитский знак

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X (Бывший Twitter)

В Берлине издательство газеты Tagesspiegel облили красной краской и нанесли на фасад антисемитский символ. Об этом говорится в статье издания.

По словам журналистов, инцидент произошел 27 августа утром — в здании, расположенном на площади Асканишер в районе Берлин-Кройцберг. На входе в подземный паркинг можно было увидеть надпись «немецкие СМИ убивают», а также изображение красного треугольника.

В публикации говорится, что красные треугольники как символ террора против евреев и Израиля используют сторонники радикального палестинского движения ХАМАС. Публицист и эксперт по Ближнему Востоку Ахмад Мансур отметил, что такой треугольник «использовался в видеороликах после теракта 7 октября, чтобы отмечать израильские цели, которые вскоре после этого подвергались нападениям».

До этого в четырех федеральных землях Германии прошли обыски в домах предполагаемых сторонников палестинской радикальной группировки ХАМАС. В ходе рейда полицейские наведались в 15 зданий в Берлине, земле Северный Рейн-Вестфалия, Нижней Саксонии и земле Шлезвиг-Гольштейн.

Ранее глава МИД Израиля обвинил Лукашенко в антисемитизме.

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