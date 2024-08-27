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Агрессивный мигрант через окно проник в квартиру к 89-летней женщине и избил ее

В Германии 18-летний ливиец напал на пожилую немку в ее квартире

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Depositphotos

В Германии пожилая женщина пострадала от нападения незнакомца, который вломился в ее квартиру на первом этаже. Об этом пишет Bild.

Жительница Саксонии, 89-летняя Урсула Д., рассказывает, что в день происшествия плохо себя чувствовала и рано легла в постель, но внезапно в комнате появился 18-летний юноша с банкой пива в руке. Молодой человек напал на хозяйку и стал бить ее по лицу. Крики женщины услышал 66-летний сосед, имевший ключи от ее квартиры, и бросился на помощь. По словам пенсионера, злоумышленник ударил его по голове банкой из-под пива и скрылся.

«Он ударил меня ногой по лицу и что-то сказал, но я не понял. Это было не по-немецки», — вспоминает Лутц Б.

Жители дома говорят, что преступник продолжил вести себя агрессивно и пытался попасть в другие квартиры, но в конце концов был обезврежен и задержан полицией. Мотивы ливийца остаются неизвестными, ему предъявили обвинения в незаконном проникновении, повреждении имущества и нанесении тяжких телесных повреждений.

Урсула попала в больницу со множественными гематомами и до сих пор вынуждена принимать обезболивающее.

«Я боюсь, что мужчина вернется. Я больше не чувствую себя в безопасности в своей квартире. Если бы не помощь моего соседа, я не знаю, что бы произошло», — говорит пенсионерка.

Ранее россиянин пробрался в квартиру на втором этаже через окно и ограбил ее, напав на хозяйку.

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