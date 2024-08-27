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В Воронежской области пожар с сухой травы перекинулся на жилые дома

Гусев: огонь в Журавке Воронежской области с травы перекинулся на жилые дома

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Borja Suarez/Reuters

Огонь в селе Журавка Воронежской области после загорания травы перекинулся на жилые дома, горят порядка десяти жилых домов и нежилых зданий. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Гусев.

«В селе Журавка после загорания травы огонь перекинулся на жилые дома», — написал он.

По словам губернатора, пожарные продолжают борьбу с огнем, в населенный пункт направили дополнительные силы. Кроме того, на место ЧП выехал начальник ГУ МЧС по Воронежской области Александр Кошель. По предварительной информации, к настоящему моменту никто не пострадал.

«Необходимая помощь гражданам будет оказана: дал соответствующие поручения», — добавил Гусев.

До этого сообщалось, что площадь пожара под Феодосией в Крыму распространилась на территории 150 га. В ликвидации огня задействованы 470 специалистов и более 100 единиц техники. Тушение осложняет порывистый ветер.

Ранее спасатели эвакуировали 236 человек из лесного пожара в курортном поселке Домбай.

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