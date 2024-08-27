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В УФСИН прокомментировали провокации против осужденных мусульман в ИК под Волгоградом

УФСИН: провокаций против осужденных мусульман в ИК под Волгоградом не было

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Кирилл Брага/РИА Новости

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области прокомментировали информацию о провокациях в отношении осужденных мусульман в колонии в регионе перед захватом заложников. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве подчеркнули, что информация о плохих условиях содержания, а также о провокациях против осужденных мусульман в ИК-19, которая была размещена в одном из Telegram-каналов, является фейковой.

До этого стало известно, что руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) приняло решение поощрить осужденных исправительной колонии №19 в Волгоградской области, оказавших помощь сотрудникам ИК и другим осужденным, взятым в заложники.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. Четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны, их госпитализировали в центральную районную больницу, сообщила ФСИН.

Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — в материале «Газеты.Ru».

Ранее мать предполагаемого участника захвата заложников в ИК-19 сделала заявление о его невиновости.

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