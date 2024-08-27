В Татарстане выросло число случаев заражения лихорадкой Западного Нила

В Татарстане 59 человек заболели лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) в этом году, 13 из них сейчас лечатся в больнице. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

В конце июля в республике были выявлены первые случаи заражения ЛЗН. Большинство зараженных были доставлены в медучреждения в состоянии средней тяжести.

«По состоянию на 25 августа новых подтвержденных случаев лихорадки Западного Нила нет. Итого за период с 21 июля зарегистрировано 59 подтвержденных случаев, из них 58 человек были госпитализированы», — отмечается в сообщении.

Сейчас в республиканской больнице лечатся 13 пациентов, у которых подтвержден диагноз, добавили в ведомстве.

7 августа сообщалось, что в Татарстане число заболевших лихорадкой Западного Нила выросло до 15.

До этого профессор вирусологии Анатолий Альтштейн заявлял, что в России важно бороться с комарами и осушать болотистые места, чтобы защитить граждан от заражения ЛЗН. Он уточнял, что этой болезнью заражаются птицы и грызуны, через которых она передается насекомым, а после — человеку.

Ранее была названа причина всплеска лихорадки Западного Нила в России.