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СМИ сообщили о побеге одного из заложников ХАМАС

Al Hadath: один из заложников ХАМАС совершил побег

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Yousef Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Один из заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа, смог сбежать. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

Источники телеканала утверждают, что заложник успешно покинул сектор Газа и добрался до поста израильской армии.

Также сегодня Армия обороны Израиля сообщила об освобождении в ходе специальной операции в секторе Газа заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал очень сложными переговоры, которые ведет страна с целью освобождения заложников из плена палестинского радикального движения ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. В плен попали более двухсот заложников.

Ранее власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС.

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