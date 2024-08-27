Пьяный россиянин изнасиловал школьницу у себя дома

В Казани 39-летнего местного жителя подозревают в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на собственный источник.

Жертвой мужчины стала 14-летняя школьница. По предварительной информации, все произошло на квартире казанца, подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Как подросток попала в квартиру к мужчине, не уточняется.

По информации издания, мать потерпевшей лишена родительских прав, школьницу опекает старшая сестра.

Полицейские задержали подозреваемого в поселке Дербышки, в момент встречи с правоохранителями был пьян и отрицал причастность ко вменяемому ему преступлению.

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