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В Гидрометцентре России назвали самый теплый день августа в Москве

Вильфанд: 27 августа стало самым теплым днем месяца в Москве

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Максим Блинов/РИА Новости

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что самым теплым днем в Москве в этом месяце стал вторник, 27 августа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, температура воздуха на реперной станции ВДНХ наблюдалась на уровне +29,2°C, накануне было зафиксировано +28,9°C.

Он подчеркнул, что температура еще может повыситься, но вторник стал самым теплым днем месяца.

Вильфанд добавил, что в центре Москвы фиксируется температура +30,3°C. Он отметил, что существуют точки, где показатели уже превысили порог в +30°C.

Научный руководитель Гидрометцентра добавил, что со среды, 28 августа, в столице прогнозируется незначительное температурное понижение.

Накануне Вильфанд заявил, что купальный сезон вернется в Москву в выходные, температура воды в московских водоемах составит +21-22°C.

Метеоролог также рассказал, что температура воды в Калининградской области составляет +21°C. По его словам, в середине недели дневные температуры в регионе будут в диапазоне +24-28°C.

Ранее москвичам рассказали, когда в столицу придет бабье лето.

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