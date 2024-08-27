ЦАХАЛ освободил заложника в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник сообщила об освобождении в ходе специальной операции в секторе Газа заложника, похищенного палестинским движением ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что операция была проведена совместно с представителями Службы общей безопасности (ШАБАК) Израиля. 52-летнего заложника освободили из Рахата.

В ЦАХАЛ рассказали, что операция была проведена на юге анклава. Состояние спасенного гражданина оценивается как стабильное. Его эвакуируют в госпиталь для проверок, говорится в публикации.

До этого глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху вступил в спор с членами израильской делегации, которые ведут переговоры о прекращении огня и освобождении заложников в Газе. По данным Reuters, израильские премьер отказался идти на уступки в вопросе контроля армии над отделяющим палестинский анклав от Египта Филадельфийским коридором.

25 августа, в Каире состоялся новый раунд переговоров о прекращении огня и освобождении заложников с участием посредников. Делегация ХАМАС встретилась с ними, ознакомилась с результатами обсуждений и потребовала вернуться к прежним условиям. Новые требования Израиля касались освобождения палестинских заключенных и контроля ЦАХАЛ над частью сектора Газа.

Ранее власти Палестины отказались участвовать в переговорах Израиля и ХАМАС.