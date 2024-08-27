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Москвичей предупредили о рекордно жаркой погоде 1 сентября

Гидрометцентр: погода в Москве 1 сентября может доходить до +31°C

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Владимир Астапкович/РИА Новости

В это воскресенье, 1 сентября, в Москве ожидается рекордная жара, температура воздуха в этот день может подняться до +31°C. Об этом kp.ru сообщили в Гидрометцентре России.

По его данным, такого не было за все 145 лет метеонаблюдений. Предыдущий рекорд был поставлен 1 сентября 1938 года, тогда температура достигала +30,8°C.

Жаркая погода будет в Москве во вторник и среду, 27 и 28 августа, — температура в эти дни будет достигать +30°C. При этом в среду в столице возможны короткие локальные дожди. В последние дни календарного лета в городе будет солнечная и сухая погода с дневной температурой +28…+29°C.

Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что в День знаний, 2 сентября, в Москве ожидается теплая и облачная погода. По ее словам, в последние числа августа в столице будет жара, в отдельные дни температура воздуха может повыситься до +30...+31°C. При этом в воскресенье, 1 сентября, температура немного понизится. Она добавила, что 2 сентября, когда дети пойдут на праздничные линейки, температура достигнет +25...+27°C.

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