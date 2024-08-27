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Глава МАГАТЭ предупредил об опасности ядерного инцидента на Курской АЭС

Гросси приехал на Курскую АЭС в связи с опасностью ядерного инцидента

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РИА Новости

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объяснил свой приезд на Курскую атомную электростанцию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Гросси, его приезд на АЭС связан с близостью боевых действий, а также с опасностью ядерного инцидента на объекте.

Глава агентства добавил, что он проанализирует со своими российскими коллегами, как предотвратить ядерный инцидент в Курской области.

До этого Гросси завершил осмотр Курской атомной электростанции (АЭС) и начал знакомство с социальными объектами Курчатова, где находится станция.

Также Гросси выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение на Курскую АЭС.

27 августа Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. На прошлой неделе МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. На фоне этого Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

Ранее энергоблок Курской АЭС был выведен в ремонт.

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