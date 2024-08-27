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Гросси поделился первыми впечатлениями о посещении Курской АЭС

Гросси заявил, что Курская АЭС работает в близких к нормальным условиям

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси по итогам посещения Курской АЭС заявил, что станция работает в условиях, близких к нормальным. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

По его словам, он прошел по основным объектам станции, побывал в реакторном зале работающего энергоблока, в машинном зале, в зале управления оборудованием, а также посетил хранилище отработанного ядерного топлива.

«В том, что касается операционной деятельности станции, то она функционирует в условиях, близких к нормальным», — сказал он.

Гросси отметил, что военная активность вблизи АЭС вызывает беспокойство за ее безопасность.

Кроме этого, он заявил, что в ходе визита видел следы атак дронов.

27 августа Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. На прошлой неделе МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. На фоне этого Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

Также глава МАГАТЭ заявил, что на следующей неделе он приедет в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее Гросси выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение на Курскую АЭС.

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