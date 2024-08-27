В Петербурге тренера по ушу обвинили в насилии над подопечными и отправили в СИЗО

Суд в Ленобласти избрал меру пресечения детскому тренеру Дмитрию Семакову, которого уличили в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, 41-летнего тренера по ушу арестовали за домогательства в отношении 10-летней девочки и ее сверстницы. Все произошло на спортивных сборах в Ленинградской области. Пострадавшие утверждают, что мужчина трогал их за грудь и интимные места, обвиняемый говорит, что лишь делал несовершеннолетним массаж.

Как уточняется, следователи не поверили тренеру, который 11 лет назад уже стал фигурантом дела о педофилии. В 2013 году его 10-летняя ученица утверждала, что Семаков зашел к ней в номер во время сборов и, раздевшись, совершил насильственные действия сексуального характера. Однако суд тогда прекратил уголовное дело из-за недостатка доказательств.

Также сообщается, что два года назад тренера привлекли к уголовной ответственности за поборы с родителей. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к условному сроку.

Пока Семакову вменяют два эпизода сексуального насилия над детьми. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее тренера из США пожизненно дисквалифицировали за насилие над фигуристами.