В МЧС назвали число жителей Курской области, получивших выплаты после атаки ВСУ

Жители Курской области, вынужденные покинуть свои дома в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины, получили единовременные выплаты на общую сумму в 741 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Всего финансовую помощь получили более 49 тысяч человек.

По данным МЧС, более 11,5 тысячи человек, в том числе свыше 3,5 тысячи детей, были вынуждены разместиться на территории других 29 субъектов России. Также около 7 тысяч человек остановились в пунктах временного размещения в Курской области.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции. Многим жителям приграничных районов пришлось покинуть свои дома.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.