Мужчина объявил себя бессмертным, выжив после трех выстрелов в спину из пистолета

Мужчина из Таиланда объявил себя бессмертным после того, как он выжил после трех выстрелов в спину. Об этом сообщает The Thaiger.

По словам «пуленепробиваемого» тайца из провинции Бурирам, 19 августа его знакомый, с которым они враждуют последние семь лет, трижды выстрелил ему в спину. Пострадавший по имени Сомчай обратился в полицейский участок и попросил привлечь стрелявшего в него Тхака к ответственности. Однако в результате стрельбы на теле жертвы остались лишь царапины.

«У меня нет страха. Я бессмертен», — утверждает Сомчай после этого случая. В одном из интервью он заявил, что уцелел благодаря священному амулету из бивня дикого кабана.

Полицейские вызвали стрелка на допрос, и подозреваемый признался в стрельбе. Он показал правоохранителям, где спрятал пистолет, и заявил, что Сомчай сам его спровоцировал, обвинив в краже рыбы. Мужчина якобы сделал вид, что собирается начать драку, а затем развернулся и пошел обратно. В этот момент Тхак сделал три выстрела, ни один из которых не принес вреда его оппоненту. Теперь таец уверен, что его знакомый действительно бессмертен, потому что смог отразить пули. За попытку проверить бессмертие Сомчая Тхаку грозит тюремное заключение на срок до 20 лет.

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