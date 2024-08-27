В 26 регионах России построили дороги из переработанного мусора

В строительстве дорог 26 российских регионов применили переработанные материалы за 2023 год. На федеральных трассах в ведомстве госкомпании «Автодор» за четыре года использовали 5,7 млн вторсырья, передает 360.ru со ссылкой на данные Российского экооператора (РЭО).

Отраслевая программа по применению вторсырья в строительстве и ЖКХ, которую приняли в 2022 году, предусматривает и дорожное строительство. За прошлый год в 26 субъектах России проложили дороги с применением 879,4 кв. км переработанного асфальтобетона, 12 тонн золошлаковой смеси, 91,79 тонны резиновой крошки и других материалов, рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

«Вместо захоронения данные отходы получили вторую жизнь, что соответствует принципам экономики замкнутого цикла и целям отраслевой программы», — подчеркнул он.

По словам гендиректора РЭО, больше вторсырья применили в Астраханской, Саратовской, Рязанской и Нижегородской областях, а также в Пермском крае. В целом объем применения вторичных ресурсов зависит от технических решений, которые применяются с учетом климатических особенностей. В числе конкретных примеров Буцаев назвал трассу М-12 «Восток», где несущие слои основания дорожной одежды сделали с применением шлаков черной металлургии, а обочины укрепили с помощью асфальтогранулята.

Отраслевые программы применения вторсырья в промышленности, сельском хозяйстве и так далее утвердил кабмин. До 2030 года уровень применения переработанных материалов планируется довести до 25%.

Напомним, правительство планирует вложить в развитие нацпроекта «Развитие транспортной инфраструктуры» более 10 трлн рублей, из них большую часть выделенных средств направят на строительство автомобильных и железных дорог.

Ранее стало известно, строительство каких дорог в России затягивается.