В Москве задержали граждан, запускавших дрон возле режимных объектов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Граждане изучали обстановку возле режимных объектов на территории Москвы. У них изъяли для проверки телефоны и дрон», — поделился собеседник.

В настоящее время правоохранители проводят проверки.

До этого Telegram-канал Baza сообщал, что оперативники ФСБ задержали в Новой Москве вероятных диверсантов, которые пытались снимать объекты противовоздушной обороны (ПВО) с помощью дрона.

В ночь на 25 августа правоохранители совершали обход территории с использованием тепловизора и заметили злоумышленников. Оказалось, что мужчина и женщина пытались запустить беспилотник для видеосъемки военного объекта.

22 августа в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о Вооруженных силах РФ. Позже всех троих арестовали.

Ранее были опубликованы кадры детонации украинского дрона на Кубани.