Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Еврокомиссии рассказали о надзоре над Telegram

ЕК: Telegram не находится под прямым надзором Еврокомиссии

close
100%
Sergei Elagin/Shutterstock/FOTODOM

Еврокомиссия (ЕК) не осуществляет прямой надзор над Telegram, так как платформа не считается крупной на территории ЕС. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Томас Ранье, пишет ТАСС.

Ранье отметил, что Telegram ранее сообщил о 41 млн пользователей в Евросоюзе, что не делает платформу крупной и не подпадает под прямой надзор ЕК. Он добавил, что Еврокомиссия проверяет точность этой информации и находится в контакте с представителями Telegram.

«Мы проверяем эту цифру, мы в процессе и находимся на связи с платформой», — сказал представитель ЕК.

Вечером 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Лавров оценил отношения между Францией и РФ на фоне задержания Дурова.

Все новости на тему:
Арест Павла Дурова во Франции
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами