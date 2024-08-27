В Еврокомиссии рассказали о надзоре над Telegram

Еврокомиссия (ЕК) не осуществляет прямой надзор над Telegram, так как платформа не считается крупной на территории ЕС. Об этом сообщил на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Томас Ранье, пишет ТАСС.

Ранье отметил, что Telegram ранее сообщил о 41 млн пользователей в Евросоюзе, что не делает платформу крупной и не подпадает под прямой надзор ЕК. Он добавил, что Еврокомиссия проверяет точность этой информации и находится в контакте с представителями Telegram.

«Мы проверяем эту цифру, мы в процессе и находимся на связи с платформой», — сказал представитель ЕК.

Вечером 24 августа основателя Telegram Павла Дурова задержали, когда он выходил из частного самолета в аэропорту Ле Бурже во Франции. Предприниматель прибыл в страну из Азербайджана.

Во французской полиции заявили Reuters, что бизнесмена обвинили в отказе сотрудничать по вопросам кибер- и финансовых преступлений в Telegram. Там добавили, что Дуров находится под следствием национальных управлений по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством.

В прокуратуре при этом уточнили, что Дурова допрашивают в рамках расследования в отношении «неназванного лица», которое обвиняется в 12 преступлениях. Дело было открыто 8 июля.

Ранее Лавров оценил отношения между Францией и РФ на фоне задержания Дурова.