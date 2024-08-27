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В Чувашии двухлетний ребенок упал в канализационный колодец и не смог выбраться

В Чувашии ребенок провалился в колодец во время прогулки

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Прокуратура Чувашской Республики

В Чувашии устанавливаются обстоятельства несчастного случая с двухлетним ребенком, он провалился в открытый канализационный колодец, спасти его не смогли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Инцидент произошел в селе Синьялы Чебоксарского муниципального округа, двухлетнего ребенка нашли на дне канализационного колодца. Спасти пострадавшего не удалось.

По предварительной информации, малолетний находился на территории частного домовладения и провалился в открытый люк. По факту произошедшего проводится проверка республиканской прокуратуры, известно, что семья на специализированном учете в органах местного самоуправления и полиции не состояла.

До этого сообщалось, что в Курской области мальчик спас провалившегося в открытый люк приятеля. Дети играли в футбол, один из мальчиков бросился за улетевшим мячом и провалился в открытый люк водопроводного колодца. Школьники побежали за помощью, один из ребят остался рядом с другом и решил помочь ему выбраться. Мальчик сумел схватить приятеля за руки и вытянуть на поверхность. Получил ли юный футболист травмы — неизвестно.

Ранее в Ярославской области четырехлетний ребенок провалился в колодец во время прогулки.

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