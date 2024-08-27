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Гросси завершил осмотр Курской АЭС

Глава МАГАТЭ Гросси завершил осмотр Курской АЭС и начал знакомство с Курчатовым

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской атомной электростанции (АЭС) и начал знакомство с социальными объектами Курчатова, где находится станция. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Гросси осматривал Курскую АЭС и стройплощадку АЭС-2 около четырех часов. После этого он отправится в одну из школ, где ему расскажут о переходе учеников на удаленный формат обучения. Также глава МАГАТЭ посетит жилой микрорайон атомщиков на главной площади города.

После этого Гросси отправится в Киев.

До этого Гросси выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину за приглашение на Курскую АЭС.

27 августа Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС. На прошлой неделе МАГАТЭ получило информацию об остатках беспилотника, которые обнаружили на территории Курской АЭС. На фоне этого Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе.

Ранее в Курчатове рассказали о защите города.

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