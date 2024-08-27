СК возбудил дважды закрытое Генпрокуратурой дело

Главное следственное управление (ГСУ) СК России возбудило уголовное дело в отношении депутата законодательного собрания Омской области Дмитрия Павлова, заместителя председателя Омского городского совета Дмитрия Саханя и директора компании «Кедр» (признано в РФ иностранным агентом) Игоря Толчева. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По информации издания, их обвиняют в мошенничестве с землями в центре Омска. По версии следствия, депутаты и предприниматель планировали захватить три участка, заключив договоры аренды. По факту произошедшего возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Журналисты обратили внимание, что ранее Генпрокуратура РФ дважды закрывала аналогичные дела. Ведомство признавало дела незаконными и отменяло постановления следствия.

До этого суд в городе Ижевске приговорил к домашнему аресту депутата Государственного Совета Удмуртской Республики от партии «Единая Россия» Вячеслава Девятова, который также является директором ООО «Народный центр беспилотных систем». Его обвинили в незаконном обороте наркотических средств.

Ранее суд признал законным приговор Верзилову за фейки.