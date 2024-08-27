Под Новосибирском наказали подростка, который надругался над младшеклассником

В Новосибирской области осудили 12-летнего подростка, который ставил детей на колени и надругался над одним из них. Об этом сообщает kp.ru.

Весной в одном из поселков под Новосибирском пятиклассник вместе со сверстниками поймал второклассника, который якобы проехал на велосипеде по «его территории». Когда школьник извинился перед ним, тот заявил: «Пацаны не извиняются». Затем подростки завели жертву в рощу, где стали плевать в нее и всячески издеваться, снимая происходящее на камеру, после чего 12-летний «главарь» банды изнасиловал мальчика.

Мать пострадавшего ребенка стала добиваться наказания для малолетнего насильника. Вместе с родителями других детей, пострадавших от его нападок, она составила коллективное письмо в областное Минобразования, в котором просила исключить хулигана из школы ради безопасности остальных учеников.

«Можно сказать, выдавили его всем поселком. Очень хотели обезопасить своих детей. Наверное, не буду пока подавать иск к его родителям о возмещении морального вреда. Для меня самое главное, что у сына с психикой ничего не случилось», — отмечает родительница.

После того, как ролик, на котором злоумышленник измывался над потерпевшим, распространился в соцсетях, глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина потребовала провести проверку. В конце июля Тогучинский районный суд отправил подростка в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (спецприемник) сроком на один год.

Ранее уголовное дело завели на мать пятиклассников, избивших девочку-сироту в Нижнем Тагиле.