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Убивший мать пятерых детей уралец отправился на СВО

Убивший мать пятерых детей житель Свердловской области отправился на СВО

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Александр Белюшин/VK

Житель Свердловской области, который расправился с бывшей женой, матерью пятерых детей, отправился в зону СВО. Об этом сообщает издание E1.ru.

По информации СМИ, житель города Алапаевска Александр Белюшин, приговоренный к 9,5 года за убийство бывшей супруги, в котором осужденный так и не сознался, подписал контракт с Министерством обороны РФ. Мужчина в беседе с изданием подтвердил эту информацию, отметив, что отправился на спецоперацию два месяца назад. Также собеседник СМИ напомнил, что считает себя невиновным во вменяемом ему преступлении.

«Почему я должен сидеть не за свое девять с половиной лет. Если вернусь живым, то подам на пересмотр дела, пусть ищут, чьи там отпечатки», — поделился он своими планами.

Родные убитой женщины рассказали, что не знали о том, что мужчина отбыл для выполнения боевых задач. По словам сестры покойной, о том, что бывший муж ее родственницы находится на СВО, она узнала из соцсетей, куда мужчина выложил фотографию в военной форме с оружием.

Суд вынес приговор Белюшину 15 февраля 2024 года: его признали виновным в убийстве 36-летней бывшей супруги.

Ранее изнасиловавший мертвую пенсионерку экс-вагнеровец вернулся на СВО после восьми дней в колонии.

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