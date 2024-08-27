В Курчатове подтвердили переход школьников на дистанционное обучение

Учебный год в городе Курчатове, где расположена Курская атомная электростанция, начнется с дистанционного обучения. Об этом заявил глава города Игорь Корпунков, сообщает РИА Новости.

По словам градоначальника, необходимость в дистанционном обучении школьников возникла из-за того, что «ведутся обстрелы, и, собственно говоря, обеспечить безопасность детей в такой обстановке довольно сложно».

При этом, по его словам, в городе нормально работает все: атомная электростанция, магазины, банки, заправки, градообразующие предприятия. Работающее население остается в городе, некоторые семьи вывезли детей, но это небольшой процент.

Вторжение Украины в Курскую область началось 6 августа, бои еще продолжаются.

26 августа в Курской области назвали муниципалитеты с дистанционным форматом обучения в школах. По словам врио министра образования и науки региона Натальи Бастриковой, речь идет о школах в приграничных районах: Беловском, Большесолдатском, Глушковском, Кореневском, Льговском, Рыльском, Суджанском и Хомутовском. Помимо этого врио министра перечислила города Льгов, Курск и Курчатов, а также школы, на территории которых действуют пункты временного размещения.

Ранее сообщалось, что свыше 40 образовательных учреждений в Курской области получили повреждения.