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Водитель туристического автобуса выгнал пассажиров, которые купили мало сувениров

В Сингапуре водитель автобуса выгнал туристов, которые купили мало сувениров

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Weibo

Туристы из Китая пожаловались на водителя сингапурского автобуса, который высадил их посреди улицы. Об этом пишет SCMP.

В середине августа водитель туристического автобуса выгнал группу китайских туристов после того, как они отказались купить у него больше сувениров. Конфликт между перевозчиком и путешественниками попал на видео. По словам одного из туристов, водитель-гид из местной туристической компании заставлял их покупать брелоки и духи и разозлился, потому что ему показалось, что они потратили недостаточно денег.

Сначала мужчина запретил туристке забрать из автобуса лекарство от давления и закрыл дверь перед другим путешественником, пытавшимся попасть внутрь. Группа потребовала извинений от водителя, но он приказал оставшимся пассажирам выйти на улицу и уехал, оставив их на обочине оживленной улицы. Туристка, опубликовавшая видео, сказала, водитель стал им угрожать и оскорбил их, когда они захотели вызвать полицию. В итоге на место прибыл другой автобус и забрал брошенных туристов.

Коллега мужчины, ставшего героем вирусного видео, на условиях анонимности попросил отнестись к произошедшему с пониманием, поскольку водителям часто приходится носить тяжелый багаж, а чаевые им дают редко. Сообщается, что пострадавшие туристы подали жалобу в посольство Китая в Сингапуре.

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