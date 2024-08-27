В Петербурге произошел пожар в университете МВД

В Санкт-Петербурге произошел пожар в корпусе местного университета Министерства внутренних дел (МВД) на улице Летчика Пилютова. Подробности сообщила «Фонтанка».

По данным издания, в здании загорелись два кабинета, а площадь распространения пламени достигла 40 квадратных метров. Спустя некоторое время пожар ликвидировали.

Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, причина возгорания кроется в электрике.

20 августа сообщалось, что сотрудники МЧС потушили пожар в историческом Доме Черкасского (Риттера) на Университетской набережной в Санкт-Петербурге. Сообщение о возгорании поступило в 18:01. Прибывшие в Василеостровский район пожарные выяснили, что горит комната в 10-комнатной квартире. 15 пожарных и три единицы спецтехники ликвидировали возгорание в 18:30, не дав пламени перекинуться на другие жилые помещения.

Две пострадавшие женщины были доставлены в больницу. Еще четыре человека были эвакуированы.

Ранее сообщалось, что пожарные ликвидировали очаги интенсивного горения под Феодосией.