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Суд в Крыму приговорил россиянина к 13 годам колонии за госизмену

Суд в Крыму приговорил жителя Томской области к 13 годам колонии

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Shutterstock

Верховный Суд Республики Крым приговорил 26-летнего жителя Томской области к 13 годам колонии по уголовному делу о государственной измене (по ст. 275 УК РФ). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале прокуратуры Севастополя.

По данным суда, в августе 2022 года россиянин был завербован представителями иностранных спецслужб в одной из стран СНГ. По их заданию, находясь на территории Крыма, в марте-апреле прошлого года мужчина собирал и передавал иностранной разведке информацию о расположении оборонительных рубежей полуострова, стратегических и научных объектах.

Суд назначил мужчине наказание в виде 13 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 8 месяцев. Также фигурант обязан выплатить штраф в размере 350 тыс. рублей.

23 августа сообщалось, что суд приговорил гражданина России к 18 годам лишения свободы в колонии за то, что тот снимал военкомат в Брянской области и поддерживал связь с представителем проукраинского объединения, запрещенного в России.

Ранее суд приговорил крымчанина к 13 годам колонии за госизмену.

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