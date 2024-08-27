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Женщина выдумала похищение, чтобы скрыть от родителей, где она была, и оказалась в тюрьме

WOB: малайзийка выдумала собственное похищение и попала за решетку

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Shutterstock/FOTODOM

Женщина из Малайзии выдумала свое похищение и оказалась в тюрьме, пишет World of Buzz. Она боялась признаться родителям, что осталась на ночь у подруги.

Как пишут СМИ, арестованной оказалась 24-летняя женщина. Когда она вернулась домой спустя сутки, рассказала семье, что ее похитили неизвестные и удерживали в закрытом помещении. Родители малайзийки написали заявление в полицию, но в ходе расследования дела стало ясно, что дочь дала ложные показания.

Оказалось, что ее никто не похищал — она провела ночь у подруги, но почему-то побоялась сказать об этом семье. Кроме того, анализы показали в ее крови наличие наркотических веществ. После этого женщина была помещена под стражу на три дня по обвинению в даче ложных показаний.

Ранее итальянка инсценировала 17 беременностей, чтобы не ходить на работу и получать пособия.

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