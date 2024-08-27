Пенсионер отбился бутылкой от грабителя, который проник ночью к нему домой

В Великобритании пожилой мужчина дал отпор грабителю, который проник ночью к нему домой. Об этом пишет Daily Mirror.

В феврале 34-летний Шамус Дойл вломился в двухквартирный дом в Ньюарке, графство Ноттингемшир. 75-летний владелец дома был разбужен шумом и принялся бить злоумышленника по голове стеклянной бутылкой, а затем прогнал его из дома. Через некоторое время злоумышленник снова появился в саду с кирпичом в руках и пригрозил напасть на хозяина, но скрылся, когда тот сказал ему, что полиция уже в пути. Убегая с территории домовладения, Дойл бросил кирпич в окно гостиной пенсионера.

Прибывшие полицейские обнаружили неудачливого грабителя неподалеку с окровавленной головой. Его заковали в наручники и доставили в больницу для оказания помощи. После задержания Дойл отрицал, что пытался ограбить чужой дом и настаивал на том, что получил травмы во время драки в парке. Однако кровь задержанного нашли в доме пенсионера, а камеры видеонаблюдения показали, что он находился в этом районе в момент взлома. В конце концов мужчина признал себя виновным по всем пунктам обвинения. Суд приговорил взломщика к двум годам и 174 дням лишения свободы.

Ранее мужчина отобрал пистолет у юного грабителя и выстрелил в него.