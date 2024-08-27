В Кузбассе некоторые школьники смогут бесплатно ездить на общественном транспорте

В Кузбассе с 1 сентября некоторым школьникам предоставят возможность бесплатно ездить на общественном транспорте, такое решение приняли депутаты Новокузнецкого Горсовета. Об этом сообщает Сiбдепо.

В пресс-службе Горсовета уточнили, что такую возможность предоставят школьникам, проживающим в микрорайоне «Березовая роща», чтобы они могли добраться до школы, расположенной далеко от дома. Для предоставления этой возможности родители должны будут обратиться к директору школы с заявлением, чтобы ребенку выдали проездной билет.

«При этом мы сегодня говорим о том, что предоставление бесплатного проезда не исключает необходимость возведения школы в шаговой доступности для жителей микрорайона. Насколько депутатам известно, строительство школы в Березовой роще входит в планы развития микрорайона», — отметил председатель комитета по развитию социальной сферы, спорта и межнациональным отношениям Владимир Роккель.

27 августа глава думской фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета по просвещению Яна Лантратова выступили с предложением ввести для школьников единый стандарт нагрузки.

Ранее стало известно, как будут отдыхать российские школьники в новом учебном году.