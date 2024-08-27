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Сибиряк распорол лицо стеклом, выходя из кафе быстрого питания

В Новосибирске мужчина распорол лицо стеклом на выходе из кафе

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Телеграм-канал «Инцидент Новосибирск»

В Новосибирске мужчина получил травму, когда выходил из кафе быстрого питания. Об этом пострадавший рассказал Telegram-каналу «Инцидент Новосибирск».

Инцидент произошел в кафе в доме 7/1 по улице Военной. По словам молодого человека, он выходил из зала на улицу и открывал плечом дверь, так как руки были заняты, когда стекло полностью вылетело из рамки и посекло его осколками.

«На место была вызвана скорая помощь. Врачи наложили на бровь три шва. На меня работник Ростикса написал заявление за порчу имущества, я написал в ответ», — поделился пострадавший.

Мужчина заявил, что намерен защищать свои права в суде.

До этого в Омской области посетитель кафе обиделся на запрет курить и поджег заведение на следующий день после конфликта с его сотрудниками.

Ранее в Дагестане бизнесмен за ночь сделал из остановки придорожное кафе.

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