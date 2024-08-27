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Река Хоста в Сочи поднялась до опасных отметок

Мэр Сочи Прошунин: вода в реке Хоста поднялась до опасных отметок из-за дождей

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Администрация города Сочи

Мэр Сочи Андрей Прошунин в своем Telegram-канале сообщил, что уровень воды в реке Хоста поднялся до опасных отметок из-за дождей.

По словам главы городской администрации, минувшей ночью в городе прошел сильный ливень. В Сочи четвертые сутки подряд действует штормовое предупреждение.

«В Хостинском районе осадков больше всего — 125 миллиметров. За полночь уровень воды в реке Хосте достиг опасных отметок, был подтоплен цоколь больницы», — поделился Прошунин.

Кроме того, о подтоплении территорий на Сухумском шоссе, улицах Абовяна, Сухумской и Железнодорожной и упавших деревьях сообщали местные жители.

Прошунин сообщил, что погода в Сочи нормализовалась, курорт функционирует в обычном режиме.

До этого восемь самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ливня, грозы и ветра в Сочи. Аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании.

24 августа в Сочи временно закрыли все пляжи из-за ухудшения погодных условий. Все предприятия и организации, а также жители и туристы были заранее оповещены о происходящем.

Ранее ливень в Хабаровске затопил дороги и торговый центр «Южный парк».

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