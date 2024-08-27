Мошенники запугали двух пенсионерок из Петербурга и похитили у них 18 млн рублей

В Петербурге две пенсионерки позволили мошенникам себя запугать и лишились 18 млн рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Две пожилые женщины обратились в полицию с заявлениями 26 августа. 82-летняя пенсионерка, проживающая в Саперном переулке, рассказала, что ей позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и убедили ее передать им сбережения якобы ради их сохранения. Петербурженка отдала курьеру злоумышленников 9 млн рублей.

Также в полицию обратилась 79-летняя женщина из Приморского района, проживающая на улице Савушкина. Она рассказала, что ради сохранения сбережений отдала неизвестным почти 9 млн рублей, чтобы те перевели их на «безопасный счет».

По факту обоих инцидентов возбуждены уголовные дела о мошенничестве. Стражи порядка устанавливают личности злоумышленников.

Ранее россиян предупредили о серийном мошенничестве перед 1 сентября.