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Россиянка нашла в лесу редкий гриб необычной формы

Жительница Омской области нашла редкий гриб необычной формы

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Ирина Дроздова/Грибы. Грибники Омска и Омской области./VK

Жительница Омской области обнаружила в лесу редкий гриб. Фото находки любительница тихой охоты опубликовала в тематическом сообществе «Грибы. Грибники Омска и Омской области» во «ВКонтакте», попросив своих «коллег», распознать, что за вид ей попался.

«У меня находка из серии инопланетной экзотики. Я даже не знаю грибы это или растения... Цвет передан очень точно, размер — сантиметров шесть», — поделилась женщина.

Она отметила, что нашла гриб под лиственницей.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В комментариях один из подписчиков паблика рассказал, что это Mutinus ravenelii или «сморчок вонючий». Пользователи сети отметили, что это гриб издает зловонный запах. Также в комментариях отметили, что гриб в пищу употреблять нельзя.

До этого жительница Нижегородской области показала фото редкого фиолетового паутинника, который нашла в лесу.

Ранее житель Башкирии похвастался гигантскими дождевиками, которые собрал во время пробежки по лесу.

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