В российских медвузах выросло число поступивших по военным льготам

Медицинские специальности стали наиболее востребованными у абитуриентов, поступавших в этом году в вузы по квоте для участников СВО и их семей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства образования и науки.

Больше всего участников СВО и их детей поступило в Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова и Ростовский государственный медицинский университет.

Помимо медицины, в вузах востребованы также информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, инженерные специальности, а также педагогическое образование.

До этого стало известно, что детям работавших в Донбассе сотрудников ФССП выделят квоту на поступление в вузы. Министерство юстиции РФ разработало соответствующий законопроект.

Ранее отчисленного сына участника СВО вновь зачислили в МФТИ.