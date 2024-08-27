Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В российских медвузах выросло число поступивших по военным льготам

РБК: в медвузах РФ выросло число поступивших по военным льготам

close
100%
Евгений Биятов/ РИА Новости

Медицинские специальности стали наиболее востребованными у абитуриентов, поступавших в этом году в вузы по квоте для участников СВО и их семей. Об этом сообщили РБК в пресс-службе министерства образования и науки.

Больше всего участников СВО и их детей поступило в Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова и Ростовский государственный медицинский университет.

Помимо медицины, в вузах востребованы также информатика и вычислительная техника, информационные системы и технологии, инженерные специальности, а также педагогическое образование.

До этого стало известно, что детям работавших в Донбассе сотрудников ФССП выделят квоту на поступление в вузы. Министерство юстиции РФ разработало соответствующий законопроект.

Ранее отчисленного сына участника СВО вновь зачислили в МФТИ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами