Эксперты раскрыли, что будет с переписками в Telegram после ареста Дурова

Обычным жителям России, которые используют Telegram для просмотра кулинарных рецептов, можно не опасаться последствий ареста основателя мессенджера Павла Дурова, уверен директор факультета медиа университета «Синергия» Александр Анучкин. Он назвал приватность этого ресурса большим мифом, заявив в беседе с НСН, что если удар по российскому сегменту и нанесут, то направят его на анонимные военные каналы.

Эксперт подчеркнул, что западные спецслужбы не интересуются личными чатами и мемами, поэтому большинству россиян нечего бояться. Помимо военных, удар постараются нанести по каналам, которые пропагандируют традиционные ценности и борются с западными дискурсами, убежден Анучкин.

«В перехвате контроля заинтересованы и спецслужбы Украины, и ЕС, и США. Последние – не только в контексте СВО, у них на носу президентские выборы, а в Telegram собирается внушительная аудитория сторонников Трампа», — объяснил специалист.

На фоне происходящего России нужно сделать главный вывод и создать полностью независимый местный мессенджер для нужд армии и спецслужб, заявил Анучкин. После этого, по его мнению, необходимо будет создать аналогичный ресурс для обычных жителей.

Что касается официально озвученных причин ареста Дурова, то, по мнению Анучкина, это неправда, так как криминальные авторитеты знают, что Telegram – это не анонимный и не приватный мессенджер. Эксперт связал происходящее с переделом рынка «свобода слова», на котором теперь транслировать мысли на большую аудиторию будет запрещено.

Напомним, на фоне задержания Павла Дурова во Франции российским чиновникам поручили удалить служебные переписки в Telegram. Подобное поручение пришло сотрудникам ряда силовых ведомств, а также чиновникам из администрации президента. Также указание было дано высшим чинам Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что президент Франции оказался активным пользователем Telegram.