В СПЧ поддержали идею поощрить осужденных волгоградской ИК-19

Осужденных исправительной колонии (ИК) №19 в Волгоградской области, которые не попали под влияние радикалов при захвате заложников, могут поощрить дополнительными свиданиями. Об этом рассказала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева в своем Telegram-канале.

«По моему, мудрое решение приняла ФСИН поощрить осужденных, которые во время ЧП не поддались ни панике, ни влиянию террористов-захватчиков», — написала Меркачева (орфография и пунктуация сохранены — «Газета.Ru»).

Также член СПЧ предложила в качестве поощрения предоставить таким осужденным выезд в отпуск за пределы колонии.

До этого во ФСИН сообщили, что предложения о возможных мерах поощрения осужденных необходимо представить до 1 сентября этого года.

23 августа в ИК-19 четверо заключенных захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четверых осужденных. По информации ФСИН, в результате инцидента четверым работникам исправительного учреждения нанесли колото-резаные раны. Они были доставлены в центральную районную больницу.

Как радикалам удалось получить запрещенные предметы и чего они пытались добиться — читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее раскрыли необычные поощрения заключенных в ИК-19.