Стало известно о задержании в Москве вероятных диверсантов

Оперативники ФСБ задержали в Новой Москве вероятных диверсантов, которые пытались снимать объекты противовоздушной обороны (ПВО) с помощью дрона. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным источников, в ночь на 25 августа правоохранители совершали обход территории с использованием тепловизора и заметили злоумышленников. Оказалось, что мужчина и женщина пытались запустить беспилотник для видеосъемки военного объекта.

В телефоне задержанных были обнаружены переписки с гражданами Украины. Выяснилось, что задержанная женщина приехала в Москву из Крыма.

Официальной информации о происшествии от ФСБ и других силовых ведомств пока не поступало.

22 августа в ФСБ сообщили о задержании в Севастополе и Керчи двух граждан России и гражданина Молдавии — агентов военной разведки Украины, планировавших подрывы и собиравших информацию о Вооруженных силах РФ. Позже всех троих арестовали.

До этого полиция Белгородской области получила ориентировку на диверсионную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ), маскирующуюся под священнослужителей.

Ранее ФСБ сообщила о задержании украинского агента, запускавшего БПЛА у военных объектов.