Подозреваемый в коррупции экс-глава регионального минздрава попросился на СВО

Бывший глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков, которого обвиняют во взяточничестве, заявил, что хочет отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Подробности сообщил портал Ircity.ru.

«Сандакову выдано отношение на призыв, и он спланирован к прохождению службы по контракту на должности водителя роты обеспечения», — рассказал на судебном заседании адвокат чиновника Владислав Егоров.

Юрист попросил приостановить производство в отношении Сандакова из-за возможной отправки подсудимого на фронт. Прокуратура возразила, что подобное решение будет ничем не обосновано. Суд с этим согласился и продолжил процесс.

До этого сообщалось, что на СВО решил уйти добровольцем глава отдела правового обеспечения государственно-правового управления администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков. А весной на фронт отправился заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Шопин.

Ранее сообщалось, что замглавы Чукотки решил отправиться на СВО.