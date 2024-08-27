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Подозреваемый в коррупции экс-глава регионального минздрава попросился на СВО

Обвиняемый в коррупции экс-глава минздрава Иркутской области попросился на СВО

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Правительство Иркутской области/VK

Бывший глава минздрава Иркутской области Яков Сандаков, которого обвиняют во взяточничестве, заявил, что хочет отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО). Подробности сообщил портал Ircity.ru.

«Сандакову выдано отношение на призыв, и он спланирован к прохождению службы по контракту на должности водителя роты обеспечения», — рассказал на судебном заседании адвокат чиновника Владислав Егоров.

Юрист попросил приостановить производство в отношении Сандакова из-за возможной отправки подсудимого на фронт. Прокуратура возразила, что подобное решение будет ничем не обосновано. Суд с этим согласился и продолжил процесс.

До этого сообщалось, что на СВО решил уйти добровольцем глава отдела правового обеспечения государственно-правового управления администрации губернатора Белгородской области Андрей Чарыков. А весной на фронт отправился заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства региона Антон Шопин.

Ранее сообщалось, что замглавы Чукотки решил отправиться на СВО.

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