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Россиянам рассказали, какие продукты осенью вырастут в цене

Экономист Долгова: отдельные продукты осенью подешевеют, а другие – подорожают

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Илья Питалев/РИА Новости

В России с началом осени может произойти повышение цен на некоторые продукты. В частности, ожидается рост стоимости кондитерских изделий, в первую очередь – шоколада, сообщила в беседе с 360.ru доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Рост цен на шоколад и кондитерские изделия эксперт объяснила тем, что на фоне низкого урожая в странах-экспортерах повысились мировые цены на какао. Поэтому то, как будут меняться цены на кондитерские изделия, напрямую будет зависеть от доли шоколада в них.

Помимо этого, прогнозируется повышение оптовых цен на кондитерские жиры, сухую молочку на 16%, хотя в рознице они понизятся на 3-7%, отметила Долгова.

«Неурожай ягод и яблок привел к росту цен и подорожанию продуктов, изготавливаемых из них: варенье, джемы, соки, напитки, детское питание и кондитерские изделия», — добавила экономист.

Могут подешеветь продукты из пшеницы и масленичных культур, так как сельхозпроизводители озвучили хороший прогноз по их урожайности. Кроме того, по словам экономиста, ожидается, что цены понизятся на овощи и бахчевые.

Эксперты до этого выяснили, что овощи из «борщевого набора» в июле стали лидерами по снижению цен в крупных российских сетевых магазинах. Также за месяц заметно упала стоимость баранины — на 7,77%. Сезонные яблоки стали продаваться дешевле на 7,03%, а цены на куриные яйца снизились на 5,9%.

Диетологи ранее объяснили, почему россияне начали стремительно толстеть.

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