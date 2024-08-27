В Госдуме оценили идею повысить МРОТ до 30 тысяч рублей

Повышать минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России нужно поэтапно. В следующем году повышение составит 17%, рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Идею повысить МРОТ до 30 тыс. рублей она в беседе с RT раскритиковала, подчеркнув, что инсинуации, которые не поддерживаются жителями.

«Можно, конечно, начать печатать деньги, чтобы 50 тыс. рублей сделать [МРОТ], как одни мои коллеги тоже предлагали. Но такой путь Россия уже прошла в 90-е годы, когда печатный станок достаточно длительное время включался просто по решениям законодательного органа», — отметила депутат, добавив, что позднее власти решили подкреплять все законы Бюджетным кодексом.

Что касается повышения МРОТ, то президент России Владимир Путин уже поручил увеличить его до 35 тыс. рублей к 2030 году, напомнила парламентарий. Сегодня он находится на уровне 19 242 рубля, а в будущем году порастет на 17% — это тот уровень, который можно позволить без роста инфляции, объяснила Бессараб.

Напомним, депутат ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до 30 тыс. рублей в месяц. Они подчеркивают, что низкий уровень МРОТ приводит к дифференциации доходов, снижает совокупный спрос и не стимулирует работодателей внедрять новые технологии и справедливые системы оплаты труда, а также сдерживает рост производительности и ВВП страны.

Экономисты ранее назвали последствия анонсированного повышения МРОТ для россиян.