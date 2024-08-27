Жители Острогожского района Воронежской области вернулись домой после эвакуации

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что все жители эвакуированных населенных пунктов Острогожского района смогли вернуться в свои дома.

По словам Гусева, саперы завершили разминирование сел. Людей в пунктах временного размещения не осталось.

«Тем не менее, саперы еще проверяют сельхозугодья и прилегающую территорию. Поэтому призываю всех жителей Острогожского района проявлять бдительность и немедленно сообщать о подозрительных предметах по телефону 112», — добавил Гусев.

Он уточнил, что специальная комиссия администрации района продолжит осмотр домовладений, чтобы оценить ущерб.

До этого Гусев сообщал, что ликвидация последствий атаки украинских дронов на Острогожский район Воронежской области продолжалась больше суток.

В ночь на 24 августа в небе над Воронежской областью сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам Гусева, из-за удара со стороны украинских войск пострадали два мирных жителя. Речь идет о женщинах, состояние одной из которых врачи оценили как тяжелое.

Ранее под Воронежем прекратилась детонация взрывоопасных объектов.