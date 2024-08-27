«Почта России» начала бесплатно принимать посылки в приграничные регионы

Посылки в Курскую и Белгородскую области и из них с 27 августа будут бесплатными при отправке через «Почту России». Об этом сообщается на сайте компании.

Условия таковы, что вес посылки не должен превышать 10 кг. При этом один человек может отправить неограниченное количество посылок.

«Как социально ответственная компания «Почта России» всегда готова прийти на помощь, предоставляя бесплатную отправку посылок для жителей тех регионов, которые сейчас без преувеличения защищают страну», — заявили в компании.

В «Почте России» назвали эту акцию вкладом в «сохранение связи между людьми».

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее в Курске закрыли детские лагеря.