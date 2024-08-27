Эксперты объяснили, почему россияне стали рекордно много работать

У россиян за последние 11 лет длительность рабочего дня выросла до максимума. Это связано с изменением системы подсчета и большей открытостью компаний, а также тем, что многие перешли на удаленный формат работы. Об этом карьерный консультант Ильгиз Валинуров заявил Общественной Службе Новостей.

По мнению эксперта, если работа проходит в офисе, то туда сотрудники приходят в 9 утра и уходят в 5 вечера, что фиксируется. А на удаленке человек может начинать работу раньше, может работать по вечерам, что в целом отражается на статистике.

«Рабочее время реально увеличилось на удаленке, но я абсолютно не верю, что оно каким-то образом фиксируется и можно посчитать реальную статистику», — считает специалист.

Рабочее время также увеличивается в компаниях, руководство которых старается усилить свой бренд. Их сотрудники стремятся к реализации и действительно трудятся больше, чем 5-10 лет назад, пояснил Валинуров.

В целом заинтересованность работой у россиян в 30-45 лет стала намного выше – они начинают «кайфовать» о своего дела, считает эксперт. А вот у сотрудников младше 26 лет на первом месте – личное время друзья и развлечения.

Напомним, исследователи выяснили, что в 2023 году россияне тратили на работу в среднем 38 часов 12 минут в неделю. В пересчете на пятидневную рабочую неделю этот показатель равен 7 часам 38 минутам в день. Причем женщины преодолели планку в 37 рабочих часов в неделю впервые за 11 лет, а мужчины тратят на работу 39 часов 12 минут в неделю. При этом в 2020 году россияне в среднем на работу тратили 36 часов в неделю.

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