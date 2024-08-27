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Диетолог рассказала, можно ли желающим похудеть есть хлеб

Диетолог Щетинина: желающим похудеть можно есть хлеб

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Shutterstock

Людям, которые хотят похудеть, можно включать хлеб в свой рацион питания. Об этом рассказала диетолог высшей категории, врач-эндокринолог Елена Щетинина, передает Pravda.Ru.

При этом она советует учитывать углеводы, которые содержатся в этом продукте.

«По кусочку хлеба можно есть в каждый прием пищи, если человек хочет съесть его. Величина этого кусочка — 20-25 г. В белом хлебе находится 12 г углеводов. В черном хлебе те же самые 12 г углеводов, только ржаная мука. Она тоже высокосортная, повышает сахар в крови», — уточнила диетолог.

По ее словам, желающим похудеть лучше выбирать хлеб без семечек, орехов и фруктов. Вместо этого стоит отдать предпочтение зерновому хлебу, в котором сохраняются витамины группы В и магний. Щетинина также отметила, что выбирать хлебец вместо хлеба не стоит, потому что первые только создают иллюзию того, что вы съедаете меньше.

Врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова в беседе с «Газета.Ru» назвала полезные продукты, которые ошибочно считаются вредными. К ним врач отнесла рыбные консервы, дрожжевой хлеб, селедку и свиную печень.

Ранее ученые перечислили источники «скрытого» сахара в рационе.

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