ФСБ возбудила дела на журналистов, незаконно оказавшихся в Курской области

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России возбудила уголовные дела в отношении журналистов, незаконно проникших в Суджу Курской области через границу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ РФ.

Дела возбуждены в отношении корреспондента немецкой телерадиовещательной корпорации Deutsche Welle (организация включена Минюстом в список иноагентов) Николаса Симона Коннолли и репортера украинского телеканала «1+1» Натальи Нагорной.

По данным ФСБ, эти журналисты проводили видеосъемки в районе Суджи.

Конноли и Нагорной, если их арестуют, может грозить до пяти лет лишения свободы.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявлял, что вторжение ВСУ в Курскую область является попыткой остановить продвижение российских подразделений на территории ДНР, ЛНР и Новороссии. Глава государства пообещал достойный ответ Украине за ее атаки на приграничье.

Ранее сообщалось, что Россия выявляет иностранных журналистов, незаконно пересекших границу страны.