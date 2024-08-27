Россиянам объяснили, нужно ли платить налоги с выигрыша авто или квартиры

В случае крупного выигрыша россияне должны обязательно заплатить налог. Это правило действует даже если речь идет об объекте – квартире или автомобиле. Налог в этом случае рассчитывается с оценочной стоимости выигрыша, объяснили RT в Роскачестве.

Специалисты подчеркивают, что при отсутствии сумм для уплаты налога для участников выигрыш может быть недоступен сразу. Однако чаще организаторы розыгрыша все-таки учитывают это и берут налоговые затраты на себя.

«Это указывается в условиях проведения розыгрыша. Если для вас это важный аспект, обязательно уточняйте заранее, за чей счет будет банкет», — подчеркнули эксперты.

Когда человек выигрывает крупную сумму денег от 4 тыс. рублей, налоги удерживаются с нее. Налог придется платить даже в случае, если 4 тыс. рублей человек выиграл суммарно в течение года. Иногда победитель оплачивает эти статьи расходов сам, но обычно этими вопросами также занимается организатор розыгрыша. Ставка налога в этом случае зависит от размера выигрыша и статуса победителя. Так, налоговые резиденты России платят 13% от суммы более 4 тыс. рублей и менее 5 млн рублей. Нерезиденты страны платят 30% от суммы.

Если выигрыш превышает 5 млн рублей, то платится налог в 15% на ту ее часть, которая превышает 5 млн рублей.

Напомним, в «Столото» рассказывали, что если россиянин выиграл в лотерею сумму более 600 тысяч рублей, то он получит ее не позднее, чем через 180 дней с момента обращения. Если же речь идет о моментальной лотерее, то такую же сумму победителю выплачивают за 30 дней с момента объявления итогов игры.

Ранее стало известно, что каждую неделю 20 россиян становятся миллионерами благодаря лотерее.